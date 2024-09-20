NaVi проиграли все матчи против Spirit в 2024-м. 1.92 – уступят сегодня

NaVi и Team Spirit встретятся в рамках ESL Pro League.

Spirit выиграли все матчи против украинской команды в 2024 году: 3-1 в гранд-финале Blast Premier, 2-0 в группе IEM, 2-1 на PGL Major и 2-1 в группе IEM.

Букмекеры дают коэффициент 1.92 на победу Spirit в сегодняшней игре. На NaVi можно поставить за 1.87.

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