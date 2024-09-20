Оборот ставок на матчи 4-го тура Фонбет Кубка России упал на 56% в сравнении со 2-м туром и на 36% - с 3-м (PARI)
Букмекерская компания PARI зафиксировала значительное снижение оборота ставок на матчи 4-го тура Фонбет Кубка России.
В сравнении со 2-м туром оборот ставок упал на 56%, в сравнении с 3-м туром – на 36%.
Матчи Фонбет Кубка России впервые пересеклись по времени с играми Лиги чемпионов.
Оборот ставок на главный еврокубковый турнир вырос на 34% в сравнении с 1-м туром прошлогодней ЛЧ.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Вредный букмекер»
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