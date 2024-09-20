Тихонов поставил на гол Барко в матче «Спартак» – «Динамо»: «У него должно быть больше воздуха»
Павел Тихонов сделал прогноз на игру 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».
Автор Спортса’’ поставил на гол Эсекиеля Барко с коэффициентом 3.55.
«Спартак» и «Динамо» – одни из самых созидающих команд лиги (в топ-3 по ожидаемым голам). Если никто из них не задумается об автобусе, нас ждет очень яркий матч с множеством моментов.
Но классический ТБ выглядит скучновато, поэтому можно рискнуть – Эсекиель Барко страдал против «Динамо» из Махачкалы, с «Динамо» из Москвы у него должно быть больше воздуха. Поэтому вполне можно настраиваться на его гол», – отметил Тихонов.
Матч состоится 22 сентября и начнется в 16:30 мск.
Прогнозы на РПЛ: Тихонов верит в гол Барко «Динамо», Алфимов ждет веселья в Москве и скуки в Казани
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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