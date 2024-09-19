  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Реклама
0

Матч Лиги Ставок Лиги Легенд «Зенит» — ЦСКА перенесен на стадион «Смена»

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 20 сентября и начнется в 17:30. Она будет посвящена памяти наставника петербургского и армейского клубов Павла Садырина. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Первоначально встреча должна была пройти на стадионе «Петровский». Однако по техническим причинам матч было решено перенести.

Официальный билетный партнер РФС Кассир.ру вернет деньги за ранее купленные билеты. Продажа билетов на матч на стадион «Смена» начнется в ближайшее время.

Анатолий Давыдов, главный тренер команды легенд «Зенита»: 

– Стадион «Смена» на улице Верности – знаковое место для истории ленинградского футбола. Именно на полях спортшколы «Смена» выросло поколение игроков, взявших золотые медали чемпионата 1984 года в составе сине-бело-голубых. Среди выпускников школы – Желудков, Клементьев, Кузнецов, Чухлов, Брошин, Дмитриев и другие игроки, а также более позднее поколение зенитовцев, влюбившее в футбол тысячи питерских болельщиков – Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов, Владимир Быстров.

Аршавин, Малафеев, Радимов, Денисов, Широков, Тимощук, Горшков, Погребняк выйдут в пятницу на поле стадиона «Смена» в составе легенд «Зенита». В составе ЦСКА сыграют Жирков, Дзагоев, Алдонин, Тошич, Щенников, Габулов и другие любимцы армейских болельщиков. 

Гостей стадиона ждет ретро-дискотека с выступлением популярных артистов 90-х.

Ставки на спорт
Лига Ставок
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Администратор «Пятерочки» проиграл на ставках 2,7 миллиона рублей из кассы магазина
348 минут назад
Николай Оганезов: «Законодатели обходят стороной вопрос лудомании среди многочисленных любителей лотерей»
сегодня, 12:35
Левандовски три сезона подряд забивает в первом туре ЛЧ, а его команды – побеждают
1сегодня, 11:43
Около 40 миллионов россиян участвовали в лотереях в 2023 году
сегодня, 10:53
«Монако» не сможет остановить нападение «Барселоны». Прогноз Карена Адамяна на матч ЛЧ
1сегодня, 10:12
«Барса» котируется фаворитом матча с «Монако» в ЛЧ. На клуб Головина дают кэф 4.70
1сегодня, 09:45
«Реал» стал фаворитом на победу в общем этапе Лиги чемпионов. «Ман Сити» – 2-й у букмекеров, «Бавария» – 3-я
9сегодня, 08:38
«Арсенал» или «Аталанта»? Заряжайте на матчи ЛЧ с FONBET – вам фрибет до 15 000 рублей
сегодня, 07:00Реклама
Папич о контракте с 1Win и переезде в Дубай: «Я согласился по комбинации факторов. Мне предложили достаточно много денег»
3вчера, 21:40
«ПСЖ» вырвал победу у «Жироны» на 90-й минуте в дебютном матче Сафонова. В лайве на прижан давали 7.00
4вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
19-20 сентября в Пестово пройдет единственный в России Кубок «Континентальной гольф-лиги»
сегодня, 09:33Реклама
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – против «Жироны». 2.55 – сыграет на ноль
3вчера, 17:51
Вмешательство ВАР в концовке матча спасло экспресс клиента BetBoom кф 2376! Беттор выиграл полмиллиона рублей со ставки в 180
вчера, 16:26Реклама
«Манчестер Сити» – «Интер»: большинство игроков БЕТСИТИ не верят в реванш итальянцев за поражение в финале ЛЧ
вчера, 09:03Реклама
«Ливерпуль» не проигрывает по угловым в ЛЧ 22 матча подряд. 1.45 – продление тренда
17 сентября, 18:54
По итогам контрольных прокатов по фигурному катанию на благотворительность направили более 1 млн рублей
17 сентября, 18:05Реклама
«Ливерпуль» – небольшой букмекерский фаворит матча с «Миланом». Англичане победили в 5 последних личных встречах
317 сентября, 07:44
«Милан» – «Ливерпуль»: большинство игроков БЕТСИТИ ставят на ничью в матче дня ЛЧ
16 сентября, 14:51Реклама
Ретро-матч «Лига Ставок Лига Легенд» памяти П.Ф. Садырина пройдет 20 сентября
16 сентября, 14:23Реклама
«Химки» – единственная команда в новом сезоне РПЛ, ни разу не сыгравшая на ноль
516 сентября, 09:26