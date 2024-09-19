Матч Лиги Ставок Лиги Легенд «Зенит» — ЦСКА перенесен на стадион «Смена»

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 20 сентября и начнется в 17:30. Она будет посвящена памяти наставника петербургского и армейского клубов Павла Садырина. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Первоначально встреча должна была пройти на стадионе «Петровский». Однако по техническим причинам матч было решено перенести.

Официальный билетный партнер РФС Кассир.ру вернет деньги за ранее купленные билеты. Продажа билетов на матч на стадион «Смена» начнется в ближайшее время.

Анатолий Давыдов, главный тренер команды легенд «Зенита»:

– Стадион «Смена» на улице Верности – знаковое место для истории ленинградского футбола. Именно на полях спортшколы «Смена» выросло поколение игроков, взявших золотые медали чемпионата 1984 года в составе сине-бело-голубых. Среди выпускников школы – Желудков, Клементьев, Кузнецов, Чухлов, Брошин, Дмитриев и другие игроки, а также более позднее поколение зенитовцев, влюбившее в футбол тысячи питерских болельщиков – Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов, Владимир Быстров.

Аршавин, Малафеев, Радимов, Денисов, Широков, Тимощук, Горшков, Погребняк выйдут в пятницу на поле стадиона «Смена» в составе легенд «Зенита». В составе ЦСКА сыграют Жирков, Дзагоев, Алдонин, Тошич, Щенников, Габулов и другие любимцы армейских болельщиков.

Гостей стадиона ждет ретро-дискотека с выступлением популярных артистов 90-х.