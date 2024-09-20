7% жителей планеты каждый день делают ставки на спорт

Компания TGM Research провела опрос о вовлеченности жителей планеты в азартные игры.

TGM Research опросила почти 9 тысяч совершеннолетних респондентов в 35 странах мира, что, по мнению исследователей, обеспечило необходимую репрезентативность.

По результатам исследования, 7% опрошенных делают ставки на спорт каждый день. 21% совершают ставки не сколько раз в неделю, 15% - один раз в неделю.

Несколько раз в месяц ставят 20% опрошенных, 9% делают это один раз в месяц. 13% респондентов делают ставки несколько раз в год, 4% - в среднем один раз в год.

Только 12% опрошенных ставят реже, чем раз в год.

Ставки на Спортсе

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