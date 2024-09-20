Ирина Подшибякина — новый амбассадор BetBoom!
Букмекерская компания BetBoom объявила о начале нового сотрудничества.
Футболистка и звезда Медиалиги Ирина Подшибякина стала амбассадором букмекерской компании BetBoom.
Подшибякина дебютировала в профессиональном футболе в составе «Измайлово» За свою карьеру Подшибякина выступала за «Зоркий», с которым взяла серебро и бронзу чемпионата России. Также футболистка играла в «Звезде-2005», где выиграла чемпионат и дважды стала обладательницей Кубка России.
В 2021 Подшибякина пополнила состав московского «Локомотива». Сейчас Ирина является ведущей клубного YouTube-канала «Локо» и резидентом «Коммент.Шоу». Также Подшибякина выступает в Медиалиге за «ФК Банка»
Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom в России, прокомментировал подписание: «Мы рады приветствовать Ирину Подшибякину в нашей команде. Ирина добилась больших успехов как на футбольном поле, так и в медийной сфере. Уверены, что сотрудничество позволит нам открыть новые грани в партнерстве с «Локомотивом», которые помогут нам еще больше укрепить связь с болельщиками клуба.»
Ирина Подшибякина добавила: «Я счастлива стать амбассадором BetBoom. С радостью буду принимать участие в новых различных медиа-проектах с новым партнером.»
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