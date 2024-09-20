Адесанья поставил $10 тысяч на победу Джошуа над Дюбуа в последних раундах
Исраэль Адесанья поставил крупную сумму на бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
Бывший чемпион UFC в среднем весе поставил $10 тысяч на победу Джошуа в 10-12 раундах с коэффициентом 5.00. Он опубликовал скриншот ставки в соцсетях.
Потенциальный выигрыш Адесаньи может составить $50 тысяч.
Бой за титул IBF в тяжелом весе между Джошуа и Дюбуа пройдет в Лондоне в ночь на 22 сентября.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: твиттер Исраэля Адесаньи
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