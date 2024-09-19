Букмекер Unibet будет титульным спонсором «Рейнджерс» 11-й сезон подряд
Букмекер Unibet остается титульным спонсором «Рейнджерс».
Бренд Unibet принадлежит международному игорному холдингу Kindred Group, с которым шотландский клуб сотрудничает с 2014 года. Это самое продолжительное спонсорское соглашение с букмекером в Великобритании.
Логотип Unibet будет размещен на фронтальной стороне футболок. На тренировочной экипировке появится брендинг букмекера 32Red – другого актива Kindred Group.
Также оператор поддержит ряд благотворительных инициатив «Рейнджерс», направленных на борьбу с лудоманией, и программы по улучшению психического здоровья мужчин.
Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Официальный сайт «Рейнджерс»
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