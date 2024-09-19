Левандовски три сезона подряд забивает в первом туре ЛЧ, а его команды – побеждают

«Монако» встретится с «Барселоной» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски три сезона подряд забивает в первом туре ЛЧ, а его команды обязательно побеждают.

Букмекеры дают 1.90 на гол Левандовского в сегодняшней игре и 2.65 – на победу «Барсы» с голом польского форварда.

Матч пройдет 19 сентября и начнется в 22:00 мск.

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