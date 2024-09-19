Левандовски три сезона подряд забивает в первом туре ЛЧ, а его команды – побеждают
«Монако» встретится с «Барселоной» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски три сезона подряд забивает в первом туре ЛЧ, а его команды обязательно побеждают.
Букмекеры дают 1.90 на гол Левандовского в сегодняшней игре и 2.65 – на победу «Барсы» с голом польского форварда.
Матч пройдет 19 сентября и начнется в 22:00 мск.
Сафонов начал опровергать букмекеров – есть первое достижение в «ПСЖ»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости