А что кроме Евро-2020? Баскетбольная Россия опозорилась с Мексикой, «Финикс» в финале НБА спустя 28 лет, Путин встретился с олимпийцами

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости среды из мира другого спорта:

1. 🏒 «Тампа» выиграла у «Монреаля» и второй матч финала Кубка Стэнли – теперь со счетом 3:1. Андрей Василевский отразил 42 броска из 43.

Федерация хоккея России отчиталась в Минспорта о прошедшем сезоне. В документе много интересных моментов – особенно тех, что касаются сборной на последнем ЧМ. Так, четвертьфинал с Канадой, после которого команда вылетела, шел по сценарию наших тренеров, а судья, по мнению докладчиков, ошибся, удалив Тарасенко в третьем периоде. В провале оказались виноваты и клубы КХЛ – не все «культивируют агрессивную тактику», а еще часть вины переложили на овертаймы в формате 3-на-3, которые в Канаде играют с детско-юношеских школ.

В московском «Динамо» может смениться генменеджер. У Виктора Меркулова возникли разногласия с главным тренером Алексеем Кудашовым – заменить руководителя должен 34-летний Алексей Сопин, еще три года назад игравший за бело-голубых в КХЛ.

2. 🏀 Сборная России по баскетболу влетела Мексике на олимпийском отборе: «Нас убила третья четверть».

Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы, а «Финикс» возвращается в финал спустя почти 30 лет! Крис Пол набрал 41 очко и 8 передач в шестом матче с «Клипперс» (130:103).

Болельщики «Химок» обратились за помощью к Владимиру Путину.

3. 🎾 Игровой день на «Уимблдоне» наконец прошел без дождя, так что завершили почти 80 матчей.

Карен Хачанов, Андрей Рублев и Новак Джокович вышли в третий круг (Андрей так далеко в Лондоне прошел впервые). Аслан Карацев наконец провел первый раунд – но проиграл.

Финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова тоже стартовала – и впервые за пять лет прошла во второй раунд. Вместе с ней туда отправились Дарья Касаткина и третья ракетка турнира Элина Свитолина.

Сенсация травяного сезона Людмила Самсонова одержала девятую победу подряд и впервые вышла в третий круг «Шлема».

И уже традиционные плохие новости для Олимпийского теннисного турнира – София Кенин стала третьей теннисисткой топ-10, отказавшейся от участия.

4. 🏎️ «Феррари» не будет жертвовать следующем сезоном ради борьбы за третье место в этом году.

5. 🥊 До третьего боя Конора и Порье осталось чуть больше недели. И в России за поединком можно будет наблюдать в прямом эфире телеканала РЕН ТВ – в ночь на 11 июля.

6. 🤝 Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами. После общения с президентом спортсмены отправились в храм Христа Спасителя на молебен об успехе сборной в Токио-2020.

6. 💉Япония готова усилить антиковидные меры на время проведения Игр. А тем временем олимпийский комитет страны создает группу для отслеживания враждебных комментариев в соцсетях спортсменов.

7. 🏃Сергей Шубенков перед Играми-2020 выступит только на одном турнире. Совсем недавно спринтера оправдали в допинговом деле и взяли в олимпийскую команду.

8. 🎿У лыжников возникли трудности с тредбаном: из-за пандемии шведские специалисты не могут приехать и подключить тренажер.

9. 🚴‍♂️Словенский гонщик Тадей Погачар выиграл пятый этап «Тур де Франс». А полиция арестовала болельщицу, из-за которой случился завал на первом этапе многодневки.