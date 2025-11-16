Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
15 ноября в чемпионате Франции прошли пять матчей.
«Бурк» крупно уступил «Парижу», «Страсбур» победил «Булазак».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 6-1, Нантер – 6-2, Страсбур – 6-2, Париж – 6-2, Ле-Ман – 5-2, Виллербан – 5-2, Элан Шалон – 5-3, Бурк – 4-4, Шоле – 4-4, Нанси – 4-4, Лимож – 3-5, Дижон – 3-5, Булазак – 3-6, Гравлин-Дюнкерк – 2-7, Сен-Кантен – 1-7, Ле-Портель – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
