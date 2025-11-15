Стефен Карри забил через Виктора Вембаньяму, как на Олимпиаде; центровой набросил аллей-уп сам себе от щита

Карри и Вембаньяма обменялись яркими моментами.

В матче между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт » лидеры команд отметились яркими моментами.

Защитник «Уорриорс» Стефен Карри забросил трехочковый через центрового «Сан-Антонио » Виктора Вембаньяму . Во время трансляции этот момент сравнили с похожим эпизодом финального матча Олимпиады-2024 между сборными США и Франции.

В сегодняшней встрече Вембаньяма ответил своим хайлайтом, забив данк после передачи самому себе от щита.