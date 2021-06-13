Олимпийская квалификация в Сплите. Россия встретится с Мексикой, Бразилия сыграет с Хорватией

В среду, 30 июня, сборная России проведет первый матч в отборочном турнире Олимпиады, который проходит в хорватском Сплите.
В рамках группы А подопечные Сергея Базаревича встретятся с командой Мексики. В группе B Хорватия сыграет с Бразилией.
Олимпийский квалификационный турнир
Хорватия, Сплит
Групповой этап
Группа А
Мексика – Россия
30 июня. 17:30
Положение команд: Германия – 1-0, Мексика – 0-1, РОССИЯ – 0-0.
Группа B
Бразилия – Хорватия
30 июня. 21:00
Положение команд: Бразилия – 1-0, Тунис – 0-1, Хорватия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
По две лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Путевку в Токио получит только победитель турнира.
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