Олимпийская квалификация в Сплите. Россия встретится с Мексикой, Бразилия сыграет с Хорватией

В среду, 30 июня, сборная России проведет первый матч в отборочном турнире Олимпиады, который проходит в хорватском Сплите.

В рамках группы А подопечные Сергея Базаревича встретятся с командой Мексики. В группе B Хорватия сыграет с Бразилией.

Олимпийский квалификационный турнир

Хорватия, Сплит

Групповой этап

Группа А

Мексика – Россия

30 июня. 17:30

Положение команд: Германия – 1-0, Мексика – 0-1, РОССИЯ – 0-0.

Группа B

Бразилия – Хорватия

30 июня. 21:00

Положение команд: Бразилия – 1-0, Тунис – 0-1, Хорватия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

По две лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Путевку в Токио получит только победитель турнира.

Как сыграет сборная России в предолимпийском отборе? Верите?

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