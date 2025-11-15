Энтони Эдвардс: «Я действительно не считаю себя суперзвездой»

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс ответил на вопрос, как он справляется с давлением и вниманием, которые приходят со статусом звезды НБА .

«Я не считаю, что это какое-то давление. Не думаю, что нахожусь в центре внимания. Я действительно не считаю себя суперзвездой. Может, для кого-то я ею и являюсь. Но для себя – нет. Поэтому я не оказываю на себя никакого давления. Для этого в лиге есть другие ребята», – сказал Эдвардс.

Сегодня звездный защитник привел «Тимбервулвс» к победе над «Кингс» (124:110), набрав 30 очков за 36 минут на паркете.

«Миннесота » занимает 5-е место на Западе с результатом 8-4.