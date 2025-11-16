Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Удине» проиграл «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Трапани Шарк – 6-1, Брешия – 6-1, Виртус – 5-1, Дертона – 6-2, Милан – 5-2, Венеция – 5-2, Ваноли Кремона – 5-3, Триест – 4-4, Тренто – 3-4, Наполи – 3-4, Канту – 3-4, Реджо-Эмилия – 2-5, Варезе – 1-5, Динамо Сассари – 1-6, Тревизо – 1-6, Удине – 1-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.