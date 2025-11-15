Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»

Сегодня, 15 ноября, в рамках чемпионата Греции прошли три матча.

«Марусси» уступил АЕКу , «Кардицас» справился с «Перистери». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 6-0, ПАОК – 5-1, Панатинаикос – 4-1, АЕК – 5-2, Перистери – 3-3, Промитеас – 3-3, Кардицас – 3-3, Миконос – 3-3, Марусси – 2-4, Колоссос – 2-4, Арис – 2-4, Ираклис – 1-4, Паниониос – 0-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.