Расселл Уэстбрук достиг отметки в 10000 передач в регулярных сезонах (8-е место в истории НБА)

Уэстбрук отдал 10000 передач в регулярных сезонах (8-е место в истории НБА).

В сегодняшнем проигранном матче против «Миннесоты» (110:124) разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл: 13 очков, 10 подборов и 14 передач.

Теперь на его счету 10008 результативных передач в регулярных сезонах НБА . По этому показателю он занимает 8-е место за всю историю.

Среди действующих игроков Уэстбрука опережают только Леброн Джеймс (4-й, 11584) и Крис Пол (2-й, 12528).