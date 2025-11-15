Расселл Уэстбрук достиг отметки в 10000 передач в регулярных сезонах (8-е место в истории НБА)
Уэстбрук отдал 10000 передач в регулярных сезонах (8-е место в истории НБА).
В сегодняшнем проигранном матче против «Миннесоты» (110:124) разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл: 13 очков, 10 подборов и 14 передач.
Теперь на его счету 10008 результативных передач в регулярных сезонах НБА. По этому показателю он занимает 8-е место за всю историю.
Среди действующих игроков Уэстбрука опережают только Леброн Джеймс (4-й, 11584) и Крис Пол (2-й, 12528).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
