Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
15 ноября в чемпионате Турции прошли три матча.
«Бурсаспор» одолел «Петким Спор», «Мерсин» проиграл «Тюрк Телекому».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 7-0, Фенербахче – 6-1, Анадолу Эфес – 6-1, Бахчешехир – 6-1, Галатасарай – 5-3, Трабзонспор – 4-3, Эсенлер Эроспор – 4-3, Тофаш – 4-3, Тюрк Телеком – 4-4, Петким Спор – 3-5, Бурсаспор – 3-5, Маниса – 3-5, Меркезефенди – 2-5, Мерсин – 2-6, Каршияка – 1-7, Бююкчекмедже – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
