0

Адриатическая лига. «Студентски центар» уступил «Клужу», «Задар» победил «Мегу»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли три матча.

Черногорский «Студентски центар» не справился с румынским «Клужем», хорватский «Задар» победил сербскую «Мегу».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 6-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 4-2, ФМП Сербия – 3-2, Сплит Хорватия – 2-4, Студентски центар Черногория – 2-5, Борац Чачак Сербия – 1-5, КРКА Словения – 0-6.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 4-1, Цедевита-Олимпия Словения – 4-1, Будучность Черногория – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Мега Сербия – 2-4, Босна Роял Босния и Герцеговина – 2-3, Илирия Словения – 2-3, Вена Австрия – 2-4, Задар Хорватия – 2-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
