Харден стал самым возрастным игроком НБА, который оформил трипл-дабл с 40 очками

Джеймс Харден установил рекорд НБА в матче с «Далласом».

Защитник «Клипперс » Джеймс Харден стал самым возрастным игроком НБА, который оформил трипл-дабл с 40 набранными очками.

В матче с «Далласом » (133:127 2ОТ) 36-летний Харден набрал 41 очко (13/25 с игры), 14 подборов и 11 передач.

В дополнительное время ветеран записал 10 очков. Трипл-дабл стал для Джеймса 82-м за карьеру в НБА .