Харден стал самым возрастным игроком НБА, который оформил трипл-дабл с 40 очками
Джеймс Харден установил рекорд НБА в матче с «Далласом».
Защитник «Клипперс» Джеймс Харден стал самым возрастным игроком НБА, который оформил трипл-дабл с 40 набранными очками.
В матче с «Далласом» (133:127 2ОТ) 36-летний Харден набрал 41 очко (13/25 с игры), 14 подборов и 11 передач.
В дополнительное время ветеран записал 10 очков. Трипл-дабл стал для Джеймса 82-м за карьеру в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
