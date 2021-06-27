«Вы для нас всегда лучшие». Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами-олимпийцами

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу со спортсменами-олимпийцами, которые поедут на Игры в Токио

«В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец – говорю это без всякого преувеличения – будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть.

Вы для нас всегда лучшие. И я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы. В добрый час!» – сказал президент спортсменам. 

Также глава государства поручил российским атлетам соблюдать медицинские правила в Токио. 

«Прошу всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования комитета Игр.

А правительство, Федеральное медико-биологическое агентство, национальный Олимпийский комитет сделать все, чтобы минимизировать риски, связанные с эпидемией, и на заключительном этапе подготовки наших спортсменов, и разумеется, в ходе самих соревнований в Японии», – цитирует Путина «Р-Спорт». 

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. 

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