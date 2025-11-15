Стефен Карри повторил достижение Джордана, набрав 45 очков в двух матчах подряд после 35 лет

Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана.

Великолепная игра Стефена Карри помогла «Голден Стэйт » дважды за несколько дней обыграть «Сан-Антонио ».

В пятницу Карри набрал 49 очков при 9/17 из-за дуги, «Уорриорз» победили 109:108. В предыдущей встрече с техасцами в среду 2-кратный MVP НБА записал на свой счет 46 очков.

37-летний Карри стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 45 и более очков в двух играх подряд после 35 лет. Ранее это делал только Майкл Джордан .

Стефен набирает 40+ в двух матчах подряд впервые с ноября 2022 года.