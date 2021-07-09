РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Конор – Порье на UFC 264

Телеканал РЕН ТВ покажет прямую трансляцию основного карда турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.
Главным событием турнира станет третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Мейнкард начнется в 05:00 по московскому времени, а поединок Макгрегора и Порье – примерно в 07:00.
Помимо этого боя на UFC 264 подерутся Гилберт Бернс и Стивен Томпсон, а также Тай Туиваса и Грег Харди.
В январе этого года Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде, в 2014-м ирландец победил американца нокаутом в первом раунде.
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