РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Конор – Порье на UFC 264

Телеканал РЕН ТВ покажет прямую трансляцию основного карда турнира 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.

Главным событием турнира станет третий бой между и .

Мейнкард начнется в 05:00 по московскому времени, а поединок Макгрегора и Порье – примерно в 07:00.

Помимо этого боя на UFC 264 подерутся Гилберт Бернс и Стивен Томпсон, а также Тай Туиваса и Грег Харди.

В январе этого года Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде, в 2014-м ирландец победил американца нокаутом в первом раунде.

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