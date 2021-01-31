«Нам не повезло иметь фанатов среди представителей власти». Болельщики «Химок» обратились за помощью к Владимиру Путину

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30 июня проходит традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным», и болельщики «Химок» решили обратиться за помощью к президенту России в связи с бедственным положением подмосковного клуба.

«Химки» с большой вероятностью не примут участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ из-за проблем с финансированием. Текст одного из обращений к Путину приводит «Сообщество болельщиков БК «Химки» в ВК.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, болельщики баскетбольного клуба «Химки» и ваши избиратели, в последней надежде на чудо обращаемся к главному руководству нашей страны.

В Подмосковье в последние годы извели, уничтожили спорт высших достижений. За годы у власти нынешней администрации в Московской области исчезли почти все профессиональные спортивные клубы.

Сейчас эта же участь постигла баскетбольный клуб «Химки», который за свою почти 25-летнюю историю с самых низов успел стать известным не только в России, но и за ее пределами. Обладатель Кубка России 2008, победитель Единой лиги ВТБ-2011, обладатель Кубка Европы 2012 и 2015 годов, многократный серебряный призер первенств России и Единой лиги ВТБ сейчас оказался на пороге краха.

Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ, баскетбольный клуб «Триумф» из Люберец, хоккейный клуб МВД из Балашихи, минифутбольный клуб «Дина», женские футбольные клубы «Зоркий» и «Россиянка». Это далеко не полный список потерь.

И мы, давние болельщики БК «Химки», очень не хотим, боимся оказаться в рядах тех, кто уже потерял свои клубы. Ведь что такое спортивный клуб? Это не только высшие достижения и большие деньги, но и его болельщики! Это семейный досуг, общие темы для разговоров, поездки на игры, общение с «коллегами» из других регионов, дружба. Дети не пойдут в спортивные секции, если им не на кого равняться.

Сергей Моня, Егор Вяльцев, Алексей Швед, Виталий Фридзон, Станислав Ильницкий, Вячеслав Зайцев – эти имена знают в Химках и за их пределами тысячи людей! В нашем клубе все эти годы принято, что игроки ездят по школам, общаются с юными спортсменами, проводят мастер-классы. Дети получают приглашения на матчи любимой команды от своих кумиров, приводят с собой родителей.

Пожилые болельщики забывают о возрасте, о болячках. Они горячо поддерживают команду на трибунах. Баскетбол для них стал стимулом для поездок по России, они ездят на матчи в другие города. Наши бабушки и дедушки – такие же активные болельщики, как и их ровесники в других, более развитых и успешных странах.

Да, нам не повезло иметь фанатов среди представителей власти. Поэтому за наш клуб некому замолвить слово и заступиться. И оказать поддержку нашим спонсорам.

Известная ситуация, что в России большой спорт не выживет на самоокупаемости. Население нашей страны в большинстве своем получает смешные зарплаты и пенсии, которые нельзя сравнить с доходом жителей Европы или США. Поэтому клубы не могут продавать билеты и абонементы на матчи по европейским или американским ценам. Но жители России имеют право после работы, уплатив налоги, провести свободное время в том числе на спортивных мероприятиях высшего уровня.

У нас из телевизора постоянно доносится, что мы хотим иметь сильные сборные в разных видах спорта. Но откуда им взяться, если на уровне регионов сильные клубы исчезают один за другим? Если в России останется только любительский спорт, кто будет представлять нашу огромную страну на чемпионатах Европы и мира, на Олимпиадах?

Мы, как и вы, Владимир Владимирович, хотим гордиться спортивными достижениями нашей России. И хотим видеть в рядах спортсменов больше успешных россиян.

Да, некоторым клубам повезло иметь болельщиков среди членов правительства. И им гарантированы спонсоры, а их спонсорам гарантированы привилегии от государства. Повезло клубам, которые оказались в сфере внимания у таких монстров российского бизнеса, как «Газпром», РЖД, «Норникель» и прочие.

Тысячи болельщиков России с надеждой смотрят на вас. С уважением», – говорится в заявлении болельщиков.

Напомним, что ранее в июне игроки «Химок» обратились с открытым письмом к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой о помощи в обеспечении финансирования. Звездный защитник клуба Алексей Швед не поставил свою подпись под письмом.

«Химки» схлопнулись – денег больше нет. Как вышло, что Усманов бросил клуб по ходу сезона и куда теперь идти Шведу?

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