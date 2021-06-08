ФХР: «Игра с Канадой шла по сценарию штаба сборной России. Удаления Тарасенко в 3-м периоде не было»

На официальном сайте сообщили об итогах экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/21.

проиграла команде Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

«Четвертьфинал против Канады проходил с преимуществом нашей сборной. Игра шла по сценарию штаба.

В третьем периоде арбитр дал двухминутный штраф Тарасенко за игру высоко поднятой клюшкой (как выяснилось позже – нарушения, тянувшего на удаление, не было).

В результате наша сборная пропустила гол в меньшинстве. Всего Россия в четвертьфинале три раза сыграла в меньшинстве, пропустив один гол.

В овертайме, который проходил в формате «3 на 3», все решили обученность данному формату игры и индивидуальное мастерство хоккеистов.

В Канаде овертаймы проводятся в формате «3 на 3», начиная с детско-юношеских школ. В результате игроки обучены ему как тактически, так и технически.

В наш хоккей данный формат пришел относительно недавно: КХЛ внедрила его с середины сезона-2016/2017. ИИХФ, в свою очередь, начала переход в 2017 году, когда «3 на 3» стали играть на групповом этапе. А закончила лишь в 2019-м, распространив нововведение на игры плей-офф.

История вопроса объясняет как ограниченные навыки отечественных хоккеистов при игре «3 на 3», так и определенное преимущество заокеанских соперников в таких ситуациях», – сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Россия вылетела с ЧМ из-за элементарных просчетов в овертайме. Очень легко отдавали шайбу – за что и получили