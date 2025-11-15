  • Спортс
  • Маша Лопатова об отношениях с Андреем Кириленко: «Любили и разлюбили» – это про незрелые отношения, про потребительство, про инфантилизм. Я же свои 25-летние отношения характеризую как зрелые»
Маша Лопатова об отношениях с Андреем Кириленко: «Любили и разлюбили» – это про незрелые отношения, про потребительство, про инфантилизм. Я же свои 25-летние отношения характеризую как зрелые»

Маша Лопатова описала свои отношения с Андреем Кириленко.

Маша Лопатова, жена президента РФБ Андрея Кириленко, охарактеризовала свои отношения с мужем как зрелые, а любовь – неугасающей.

«Меня тут недавно спросили про мои отношения с мужем, и трансформировалась ли наша любовь в привычку? Я даже про это решила написать. Убеждена, что любые отношения построены на «привыкании» – без этого они просто не могут существовать. Как жить с человеком, если ты к нему не привык? Это же постоянный дискомфорт! Поэтому люди должны привыкнуть к друг другу, и это не со знаком минус. Привыкнуть к повадкам другого в первую очередь. Вот один любит спать в полной темноте, а другой – с ночником; один засыпает в полной тишине, а другой – под телевизор, и это к любви не имеет никакого отношения. Привычка и любовь – это параллельные понятия, которые не должны пересекаться. 

Когда спрашивают про любовь, перешедшую в привычку, то тут у меня плохие новости. Это означает, что любви нет. Ибо это так и звучит: любовь трансформировалась в привычку. И теперь любви нет, а есть только привычка. 

Что касается любви, то это уже как в писании: «любовь не перестает…». Если она есть, значит она есть всегда, и она не заканчивается и никуда не трансформируется. Трансформируется как раз нелюбовь. «Любили и разлюбили» – это скорее про некие незрелые отношения, про низкий эмоциональный интеллект, про потребительство, про недостачу, про неспособность закрывать потребности, про инфантилизм. 

Я же свои 25 летние отношения характеризую как зрелые. При этом моя любовь и его никуда не трансформировалась. Она как была, так и есть!», – написала Лопатова.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Маши Лопатовой
