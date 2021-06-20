В храме Христа Спасителя прошел молебен об успехе сборной России на Олимпиаде в Токио. 

В храме Христа Спасителя прошел молебен об успехе сборной России на в Токио.

Богослужение возглавлял председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

На богослужении в числе прочих присутствовала сборная России по спортивной гимнастике.

«Сегодня в Кремле состоялась встреча и напутственная речь президента для олимпийской Сборной России.

А так же всей командой мы поставили свечки в Храме Христа Спасителя и помолились», – рассказал в своем инстаграме трехкратный чемпион мира Артур Далалоян.

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