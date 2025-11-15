Де’Аарон Фокс в последние 2 минуты матча с «Уорриорз» допустил 4 промаха и потерю, а также сфолил на Карри в ключевой атаке
Де’Аарон Фокс неудачно провел последние 2 минуты матча с «Уорриорз».
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс провалил концовку матча с «Голден Стэйт».
В последние 2 минуты матча Фокс допустил 4 промаха и потерю, а также сфолил на Стефене Карри в решающем владении «воинов». Штрафные 2-кратного MVP стали победными для «Уорриорз» – 109:108.
На счету Фокса 24 очка (10/22 с игры), 4 подбора, 10 передач, 3 перехвата и 4 потери.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
