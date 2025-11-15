  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Де’Аарон Фокс в последние 2 минуты матча с «Уорриорз» допустил 4 промаха и потерю, а также сфолил на Карри в ключевой атаке
Видео
17

Де’Аарон Фокс в последние 2 минуты матча с «Уорриорз» допустил 4 промаха и потерю, а также сфолил на Карри в ключевой атаке

Де’Аарон Фокс неудачно провел последние 2 минуты матча с «Уорриорз».

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс провалил концовку матча с «Голден Стэйт». 

В последние 2 минуты матча Фокс допустил 4 промаха и потерю, а также сфолил на Стефене Карри в решающем владении «воинов». Штрафные 2-кратного MVP стали победными для «Уорриорз» – 109:108.

На счету Фокса 24 очка (10/22 с игры), 4 подбора, 10 передач, 3 перехвата и 4 потери.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДе'Аарон Фокс
Митч Джонсон
logoБаскетбол - видео
logoСан-Антонио
logoГолден Стэйт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Кубок. 49 очков Стефена Карри позволили «Голден Стэйт» одолеть «Сан-Антонио», трипл-дабл Джеймса Хардена (41+14+11) помог «Клипперс» обыграть «Даллас» (2 ОТ) и другие результаты
вчера, 05:45
Виктор Вембаньяма воткнул сверху через Дрэймонда Грина и накричал ему в лицо
вчера, 05:14Видео
Стефен Карри был замечен в кроссовках Nike на следующий день после разрыва с Under Armour
вчера, 04:35Видео
Главные новости
Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»
8 минут назад
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
17 минут назадВидео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
39 минут назадВидео
Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
41 минуту назад
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
55 минут назад
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
56 минут назадВидео
Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы
сегодня, 04:47Видео
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча
сегодня, 04:38Видео
Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»
сегодня, 04:33
НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Милуоки», «Денвер» разобрался с «Миннесотой» и другие результаты
сегодня, 04:23
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 22:08
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»
вчера, 21:35
Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»
вчера, 20:44
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
вчера, 20:30
Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»
вчера, 18:35
Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»
вчера, 18:28
Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»
вчера, 18:08
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
вчера, 17:59