Стефен Карри о проигрыше «Оклахоме»: «А у кого еще не было обидного поражения от них?»

Карри о проигрыше «Оклахоме»: А у кого еще не было обидного поражения от них?.

После победного матча против «Сан-Антонио» (109:108) разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри пообщался с Дирком Новицки , работающим аналитиком на Prime.

Новицки : «Вы, ребята, потерпели тяжелое поражение в Оклахоме. Как вам удалось восстановиться, о чем говорили?»

Карри : «Ну, во-первых, а у кого еще не было обидного поражения от «Оклахомы»?»

Несколько дней назад «Тандер» разгромили «Уорриорс» (126:102), Карри в том матче набрал 11 очков.

После этого поражения последовали 2 победы подряд над «Сан-Антонио», а Карри повторил достижение Майкла Джордана, набрав 45 очков в двух матчах подряд после 35 лет.