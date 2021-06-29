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    НБА. Плей-офф. «Клипперс» сыграют в Лос-Анджелесе с «Финиксом» в 6-м матче финала Западной конференции

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    В среду, 30 июня, в рамках плей-офф НБА состоится одна встреча.

    «Финикс» Криса Пола и Девина Букера вновь попробует закрыть серию с «Клипперс» Пола Джорджа в финале Западной конференции (3-2) – на этот раз в гостях в Лос-Анджелесе.

    «Санз» могут оформить первый с 1993 года выход в финал НБА. В том сезоне команда Чарльза Баркли уступила в решающей серии «Чикаго» Майкла Джордана со счетом 2-4.

    НБА

    Плей-офф

    Финал Западной конференции (до 4 побед)

    Шестой матч

    Клипперс – Финикс
    Дата проведения
    1 июля, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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