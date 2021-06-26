Полиция арестовала болельщицу, из-за которой случился завал на «Тур де Франс»

Полиция Франции арестовала болельщицу, по вине которой произошел массовый завал на первом этапе «Тур де Франс».

26 июня участники многодневки преодолевали маршрут Брест – Ландерно. Немецкий велогонщик зацепился за картонный баннер, который держала болельщица. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона, в котором пострадал 21 человек. Трое гонщиков были вынуждены сойти с гонки.

По информации RTL, жандармерия департамента Финистер начала судебное расследование по факту причинения вреда здоровью из-за несоблюдения правил безопасности.

Болельщице грозит штраф в размере 1500 евро. Он будет увеличен, если немец Яша Зюттерлин, сошедший с гонки, подаст против нее иск.

Болельщица завалила пелотон на «Тур де Франс»: размахивала плакатом ради камер и не видела гонщиков – в итоге 21 пострадавший