«Пистонс» без четырех игроков старта справились с «Сиксерс», одержав 9-ю победу подряд. Это лучший результат клуба с 2008 года

«Детройт» продлил победную серию, несмотря на травмы главных игроков.

«Пистонс» без четырех игроков стартовой пятерки взяли верх над «Сиксерс» (114:105).

«Детройт» одержал 9-ю победу подряд. Это самая продолжительная серия для клуба с 2008 года.

С результатом 11-2 клуб из Мичигана лидирует на Востоке.

«Пистонс» провели вторую игру подряд без разыгрывающего Кейда Каннингема, которого беспокоит ушиб бедра. Также не вышли на площадку Джейлен Дюрэн (голеностоп), Тобайас Харрис (голеностоп) и Осар Томпсон (голеностоп).

Защитник Джейден Айви еще не играл в новом сезоне, так как продолжает восстанавливаться после операции на колене.