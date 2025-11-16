0

ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты

Сегодня, 15 ноября, в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командВаленсия – 5-1, Тенерифе – 5-1, Реал – 5-1, Мурсия – 5-1, Ховентуд – 5-2, Уникаха – 4-3, Форса Льейда – 4-2, Баскония – 3-3, Бильбао – 3-3, Гран-Канария – 3-4, Жирона – 3-4, Андорра – 3-4, Манреса – 2-4, Бреоган – 2-4, Барселона – 2-4, Сарагоса – 2-5, Сан-Пабло Бургос – 1-6, Гранада – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
