ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты

Сегодня, 15 ноября, в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Валенсия – 5-1, Тенерифе – 5-1, Реал – 5-1, Мурсия – 5-1, Ховентуд – 5-2, Уникаха – 4-3, Форса Льейда – 4-2, Баскония – 3-3, Бильбао – 3-3, Гран-Канария – 3-4, Жирона – 3-4, Андорра – 3-4, Манреса – 2-4, Бреоган – 2-4, Барселона – 2-4, Сарагоса – 2-5, Сан-Пабло Бургос – 1-6, Гранада – 1-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.