Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Будучность» справилась с «Илирией», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 6-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 4-2, ФМП Сербия – 3-2, Сплит Хорватия – 2-4, Студентски центар Черногория – 2-5, Борац Чачак Сербия – 1-5, КРКА Словения – 0-6. Группа B Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-1, Будучность Черногория – 5-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-3, Мега Сербия – 2-4, Илирия Словения – 2-4, Вена Австрия – 2-4, Задар Хорватия – 2-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.