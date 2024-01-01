Команда «Стейк» в «Ф-1», гонщики и боссы выбрали лучших в 2023-м, «Ред Булл» провалил крэш-тест и другие новогодние новости автоспорта

Sports.ru представляет новогодний дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Стейк» – новое название «Заубера» (экс-«Альфа Ромео» и будущей «Ауди») на 2024-2025 года.

2. Гонщики поставили Хэмилтона на второе место в рейтинге пилотов 2023 года, боссы предпочли Алонсо, Ферстаппен – первый в обоих рейтингах.

3. Ферстаппен стал четвертым в списке лучших спортсменов года по версии пользователей Sports.ru, Джокович – первый.

4. «Ред Булл» провалил первый крэш-тест облегченного болида-2024, сообщают из Италии.

5. Десять лет с момента инцидента Шумахера в горах: «Феррари» посвятила Михаэлю пост, Феттель вспомнил последний разговор с семикратным чемпионом. Немец – самый влиятельный пилот «Ф-1» наряду с Алонсо по версии RacingNews365.

6. Экклстоун сообщил, какого качества Ферстаппену недостает в сравнении с Шумахером, Бурти сравнил доминирование двух чемпионов.

7. Алонсо разозлил экс-босса «Макларена» Денниса поеданием персика – такую историю рассказал журналист Бишоп, работавший в команде в 2007-м.

8. Ньюи в центре внимания: конструктор не хочет уходить из «Ред Булл» в обозримом будущем, хотя техническая команда уже способна работать независимо. Также Эдриан сравнил машины 2010 и 2023 годов и объяснил ключевое решение перед стартом регламента-2022.

9. Рон Деннис стал сэром, Хорнер – Командором ордена Британской империи.

🤩 График презентаций болидов «Формулы-1» 2024 года

Интересные цитаты

Тео Пуршер: «Я бы победил Пиастри в «Ф-1»

Дэвид Култхард: «Феррари» предлагала мне контракт, по которому пришлось бы пропускать Шумахера»

Том Коронель: «Пока Ферстаппен гоняется, остальные будут просто заполнять пелотон. «Ред Булл» – хорошая машина, но не лучшая»

Валттери Боттас: «Почти 5 лет я не принимал, что Хэмилтон лучше меня в каких-то аспектах»

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