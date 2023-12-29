Алонсо – 2-й в рейтинге лучших гонщиков 2023-го по версии боссов команд «Ф-1», Леклер – 4-й, Хэмилтон – 5-й

Руководители команд «Формулы-1» выбрали лучших пилотов года.

Чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал сильнейшим гонщиком сезона-2023 по версии боссов команд. В топ-3 также попали лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и представитель « » Ландо Норрис, в то время как пилот « » Льюис Хэмилтон расположился на пятой строчке, пропустив вперед из «Феррари».

Пилоты включили в свой рейтинг («Альпин»), в топе по версии менеджеров его заменил Джордж Расселл («Мерседес»).

В голосовании приняли участие руководители всех десяти коллективов «Ф-1». Каждый из них составил свой топ-10 и распределил баллы по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое). Очки от всех респондентов сложили.

Лучшие гонщики «Ф-1» 2023 года по версии боссов команд

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Джордж Расселл («Мерседес»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

Гонщики «Ф-1» признали Ферстаппена, Хэмилтона и Алонсо лучшими пилотами 2023-го, Албон – 7-й, Перес – 10-й

Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – сильнейший из «Феррари»