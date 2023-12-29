Алонсо – 2-й в рейтинге лучших гонщиков 2023-го по версии боссов команд «Ф-1», Леклер – 4-й, Хэмилтон – 5-й
Руководители команд «Формулы-1» выбрали лучших пилотов года.
Чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал сильнейшим гонщиком сезона-2023 по версии боссов команд. В топ-3 также попали лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и представитель «Макларена» Ландо Норрис, в то время как пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон расположился на пятой строчке, пропустив вперед Шарля Леклера из «Феррари».
Пилоты включили в свой рейтинг Пьера Гасли («Альпин»), в топе по версии менеджеров его заменил Джордж Расселл («Мерседес»).
В голосовании приняли участие руководители всех десяти коллективов «Ф-1». Каждый из них составил свой топ-10 и распределил баллы по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое). Очки от всех респондентов сложили.
Лучшие гонщики «Ф-1» 2023 года по версии боссов команд
Гонщики «Ф-1» признали Ферстаппена, Хэмилтона и Алонсо лучшими пилотами 2023-го, Албон – 7-й, Перес – 10-й
Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – сильнейший из «Феррари»