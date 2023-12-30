Алонсо и Михаэль Шумахер – самые влиятельные пилоты «Ф-1» по версии RN365

и названы в числе самых влиятельных людей «Формулы-1».

Издание RacingNews365 выпустило материал под заголовком «Пять самых влиятельных фигур в мире «Формулы-1», в котором собрало персонажей, повлиявших на историю «Ф-1» за пределами трассы.

Единственными гонщиками в списке стали Алонсо и Шумахер. Журналисты отметили чистую скорость Фернандо, его яркий характер, противостояние с в « » в 2007-м, предположительную роль испанца в «Крэшгейте» в 2008-м и «политические игры» в «Феррари». Михаэль изменил историю серии не только семью титулами, но и скандальным сезоном-1994, доминированием в « », а также вниманием к деталям и физической подготовке.

Помимо двух пилотов в статье упомянуты экс-руководитель «Ф-1» Берни Экклстоун, бывший глава «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе и президент ФИА в 1985-1993 годах Жан-Мари Балестр.

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