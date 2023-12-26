Тео Пуршер: «Я бы победил Пиастри в «Ф-1»

Теги Макларен Формула-1 Формула-3 Формула-2 Ландо Норрис Тео Пуршер Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Пуршер считает, что оказался бы быстрее Пиастри в «Формуле-1».

Новый чемпион «Формулы-2» Тео Пуршер ответил на вопрос, обыграл бы он Оскара Пиастри, выступающего за «Макларен», если бы пилотам предоставили одинаковые машины «Ф-1».

В 2020 году Пиастри стал чемпионом «Формулы-3», опередив Пуршера на три очка.

«Я бы его победил. Конечно.

На мой взгляд, он исключительный гонщик. Он выиграл Еврокубок «Формулы-Рено», затем «Ф-3» и «Ф-2» с первого раза, в дебютных сезонах. Очень талантливый пилот.

В «Ф-1» он несколько раз выступал на равных с Ландо [Норрисом] в этом году, выиграл спринт [на Гран-при Катара] – очень хороший пилот.

Трудно такое говорить, но, считаю, я на его уровне. Если появится шанс в «Ф-1», я смогу продемонстрировать свой потенциал.

Я вице-чемпион «Ф-3» – всего в трех очках позади него, самый молодой победитель гонки «Ф-3», то же самое в «Ф-2», теперь стал чемпионом «Ф-2». Мне просто надо получить шанс в «Ф-1», и я сделаю все возможное», – сказал француз.

Зак Браун: «Макларен» понимает, что Норрис и Пиастри начнут преследовать собственные интересы, и скорее рано, чем поздно»

Тео Пуршер: «Я третий подряд чемпион «Ф-2», которого не повышают до «Ф-1». Другович тоже заслуживает место»

6 комментариев
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Дайте ему место в Альпин моем родном
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