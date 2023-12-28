Журналист Бишоп о том, как Алонсо злил Денниса поеданием персика: «Фернандо знал, насколько Рону отвратительно употребление сочных фруктов без ножа и вилки»

Бишоп рассказал, как Алонсо играл на нервах экс-босса «Макларена» Денниса.

Журналист Мэтт Бишоп, ранее работавший в « », поделился историей о поведении в 2007 году. Двукратный чемпион «Формулы-1», ныне выступающий за « », решил позлить своего начальника .

«[Деннис] признавал, что у него обсессивно-компульсивное расстройство по поводу чистоты. И одна из вещей, вызывавшая чуть ли не самое сильное отвращение – поедание сочных фруктов без ножа и вилки.

Рон хотел, чтобы при употреблении нектарина, персика или сливы ты положил фрукт на тарелку, взял острый нож и, придерживая вилкой, отрезал небольшой, аккуратный кусок, который затем отправил себе в рот вилкой.

Фернандо же пришел, пожалуй, с самым большим и спелым персиком, который я когда-либо видел. Сел рядом с Роном и вот так [прихлебывал], при этом сок стекал у него по бороде, там оставались кусочки мякоти.

Не все присутствующие знали, насколько это болезненно для Рона, но, поверьте, Фернандо знал. Безусловно, Фернандо проделал номер с Роном. Но это Фернандо. Фернандо – прекрасный пилот. Прекрасный. А также манипулятор», – сообщил Мэтт в подкасте In The Pink.

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