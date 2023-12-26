Валттери Боттас: «Почти 5 лет я не принимал, что Хэмилтон лучше меня в каких-то аспектах»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Макс Ферстаппен Альфа Ромео контент Авто

Боттас сообщил, что с трудом признал превосходство Хэмилтона в «Мерседесе».

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон выступали за «Мерседес» в 2017-2021 годах, после чего финн перешел в «Альфа Ромео». За этот период Льюис четырежды стал чемпионом «Формулы-1».

«Приходится отрицать реальность. Я не принимал ситуацию почти пять лет, поскольку каждый сезон хотел сражаться за титул, а для этого надо верить в себя.

Лишь когда я узнал, что покину команду, то заметил, что немного смирился с определенными вещами. Я позволил себе принять некоторые вещи.

Только в последний год я смог принять, что мне очень тяжело победить Льюиса в одинаковых машинах по итогам сезона, что он, пожалуй, лучше в каких-то аспектах. Такое тяжело принять любому гонщику.

Я ни о чем не жалею. Ситуация была трудной, так как у меня каждый сезон был однолетний контракт. Я понимал, что мне нужно пустить корни в команде, если я хочу бороться за титул. Если бы я начал вести себя по-мудацки, то быстро бы потерял работу. Команда всегда могла взять кого-то еще», – отметил Боттас.

Валттери также предположил, что Серхио Перес «испытывает что-то похожее» в борьбе с напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

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