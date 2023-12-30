Эдриан Ньюи: «Ред Булл» еще в 2021-м решил поставить на гоночную скорость, а не на квалификационную»

Ньюи высказался о выборе «Ред Булл» между квалификационным и гоночным темпом.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи подтвердил, что команда намеренно пожертвовала скоростью на одном круге ради лучших выступлений в гонках.

В 2023 году «Ред Булл» выиграл 14 поулов и одержал рекордную 21 победу на 22 этапах «Формулы-1».

«Да, мы так развивали болид. Мы попытались поставить скорее на гоночную скорость, чем на квалификационную. Решение было принято еще в 2021 году, когда мы проектировали машину.

Это сознательный выбор. Мы посчитали: если [после смены регламента в 2022 году] обгонять станет проще, то, предположительно, значимость квалификационной скорости немного снизится. Похоже, сработало», – заявил Ньюи.

Эдриан также объяснил работу над системой DRS, эффективность которой «Ред Булл» улучшил в 2023-м:

«Мы могли бы сделать это в прошлом году, если бы приложили усилия. Это не было слабым местом, но, если эффект можно увеличить, ты на это идешь.

Можно смотреть на ситуацию с разных сторон. Если квалифицируешься на поул и уезжаешь вдаль, DRS не играет большой роли. Однако система используется в квалификации и очень важна в гонке, если ты не лидируешь».

Эдриан Ньюи: «В 2010-м у «Ред Булл» было такое же преимущество по скорости, как в 2023-м, пожалуй, но подводила надежность»

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