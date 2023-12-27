Дэвид Култхард: «Феррари» предлагала мне контракт, по которому пришлось бы пропускать Шумахера»
Култхард сообщил, что отказался от роли помощника Шумахера в «Феррари».
По словам Дэвида Култхарда, «Феррари» пыталась переманить его из «Макларена», однако британец не был готов пропускать Михаэля Шумахера без борьбы.
Култхард выступал за «Макларен» в 1996-2004 годах.
«Я встречался с Жаном Тодтом в его квартире в Париже, мы обсуждали потенциальные выступления за «Феррари». Насколько я помню, мне фактически предложили роль второго номера. Можно как угодно оценивать мою карьеру, но я по-прежнему считаю, что не мог согласиться ни на что кроме равных условий.
По сути мне пришлось бы пропускать Михаэля, если бы я ехал четвертым, а он – пятым, то же самое в случае моего лидерства. Я просто не мог подписать такое.
Надо отдать должное Рону [Деннису] и «Макларену», мне всегда предлагали соглашения с равными условиями. И хотя там присутствовал пункт о том, что необходимо принимать указания руководителя команды в любых обстоятельствах, мне предоставляли справедливые и равные возможности.
Так что [«Феррари»] была единственной командой, с которой я вел переговоры в течение девяти лет в «Макларене», – сказал Дэвид в подкасте Formula For Success.
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