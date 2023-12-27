Дэвид Култхард: «Феррари» предлагала мне контракт, по которому пришлось бы пропускать Шумахера»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Жан Тодт Макларен Рон Деннис Дэвид Култхард Формула-1 Авто

Култхард сообщил, что отказался от роли помощника Шумахера в «Феррари».

По словам Дэвида Култхарда, «Феррари» пыталась переманить его из «Макларена», однако британец не был готов пропускать Михаэля Шумахера без борьбы.

Култхард выступал за «Макларен» в 1996-2004 годах.

«Я встречался с Жаном Тодтом в его квартире в Париже, мы обсуждали потенциальные выступления за «Феррари». Насколько я помню, мне фактически предложили роль второго номера. Можно как угодно оценивать мою карьеру, но я по-прежнему считаю, что не мог согласиться ни на что кроме равных условий.

По сути мне пришлось бы пропускать Михаэля, если бы я ехал четвертым, а он – пятым, то же самое в случае моего лидерства. Я просто не мог подписать такое.

Надо отдать должное Рону [Деннису] и «Макларену», мне всегда предлагали соглашения с равными условиями. И хотя там присутствовал пункт о том, что необходимо принимать указания руководителя команды в любых обстоятельствах, мне предоставляли справедливые и равные возможности.

Так что [«Феррари»] была единственной командой, с которой я вел переговоры в течение девяти лет в «Макларене», – сказал Дэвид в подкасте Formula For Success.

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6 комментариев
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И думаю отказался от солидных денег.
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в маках зато так не пропустил шумахера, что до сих пор вспоминают
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А теперь спустя 20 лет Феррари просят первого номера не обгонять второго). Вот и думай, когда было лучше
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Потому что для Шумахера вы все были как препятствие подвижное и не более. Вас всё равно обгонят, вопрос лишь сколько время это займёт. Понятно что боссы Феррари хотели бы чтобы напарник это понимал и вообще не сопротивлялся, не отнимал драгоценное время у команды.
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Ответ Марат Кагин
в маках зато так не пропустил шумахера, что до сих пор вспоминают
И правильно сделал, что не пропустил.
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Ответ scorp19
Потому что для Шумахера вы все были как препятствие подвижное и не более. Вас всё равно обгонят, вопрос лишь сколько время это займёт. Понятно что боссы Феррари хотели бы чтобы напарник это понимал и вообще не сопротивлялся, не отнимал драгоценное время у команды.
Не факт что обгонит, вот поэтому и был пункт обязывающий пропускать.
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