Берни Экклстоун: «Ферстаппен не такой безжалостный, как Михаэль Шумахер»

Экклстоун назвал аспект, в котором Ферстаппен уступает Шумахеру.

По мнению бывшего руководителя «Формулы-1» , между пилотом « » Максом Ферстаппеном и семикратным чемпионом мира есть как сходства, так и различия.

«В Максе Ферстаппене есть что-то от него. Но Макс не такой безжалостный, как Михаэль – Михаэль никогда бы даже не подумал о компромиссах. Он был несколько более безжалостным», – поделился мыслями Берни в интервью DPA.

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