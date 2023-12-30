Берни Экклстоун: «Ферстаппен не такой безжалостный, как Михаэль Шумахер»

Теги Михаэль Шумахер Берни Экклстоун Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Экклстоун назвал аспект, в котором Ферстаппен уступает Шумахеру.

По мнению бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна, между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером есть как сходства, так и различия.

«В Максе Ферстаппене есть что-то от него. Но Макс не такой безжалостный, как Михаэль – Михаэль никогда бы даже не подумал о компромиссах. Он был несколько более безжалостным», – поделился мыслями Берни в интервью DPA.

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3 комментария
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Ферстаппен вообще в принципе ещё ничего не показал, с Риккардо на равных гонялся, а чтобы всяких середняков побеждать типа Переса, Гасли и Албона, необязательно быть супер топом. А других он и не побеждал, Ред Булл в своей лиге соревнуются сами с собой.
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Победил чику переса, скомороха гасли и бездаря албона, вот так достижения 😂😂🤣🤣
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