Хорнер стал Командором ордена Британской империи
Руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру присвоили почетное звание.
Менеджер попал в новогодний список от короля Карла III как Командор ордена Британской империи (CBE) за заслуги перед автоспортом. Хорнеру присвоили высшую ступень ордена, не сопровождающуюся присуждением рыцарского звания.
В 2013 году Кристиан стал Офицером ордена Британской империи (OBE).
«Я испытываю огромную благодарность, для меня это большая честь. Мне повезло возглавлять и работать вместе с феноменальной командой «Ред Булл», а также трудиться в отрасли, которая вносит такой вклад в экономику Соединенного Королевства.
Я невероятно горжусь тем, чего мы с «Ред Булл» достигли в «Формуле-1» и в целом в области высоких технологий», – поделился комментарием Хорнер.
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