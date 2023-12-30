Хорнер стал Командором ордена Британской империи

Руководителю «Ред Булл» присвоили почетное звание.

Менеджер попал в новогодний список от короля Карла III как Командор ордена Британской империи (CBE) за заслуги перед автоспортом. Хорнеру присвоили высшую ступень ордена, не сопровождающуюся присуждением рыцарского звания.

В 2013 году Кристиан стал Офицером ордена Британской империи (OBE).

«Я испытываю огромную благодарность, для меня это большая честь. Мне повезло возглавлять и работать вместе с феноменальной командой «Ред Булл», а также трудиться в отрасли, которая вносит такой вклад в экономику Соединенного Королевства.

Я невероятно горжусь тем, чего мы с «Ред Булл» достигли в «Формуле-1» и в целом в области высоких технологий», – поделился комментарием Хорнер.

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