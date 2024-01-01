Экс-пилот «Ф-1» Бурти: «Феррари» Шумахера доминировала не так, как «Ред Булл» Ферстаппена, Михаэль прикладывал много усилий»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Рубенс Баррикелло Ред Булл Уильямс Лучано Бурти Формула-1 Макс Ферстаппен Прост Авто

Бурти сравнил доминирование Шумахера и Ферстаппена.

Лучано Бурти выступал в «Формуле-1» за «Ягуар» и «Прост» в 2000-2001 годах, а в 2002-м был тест-гонщиком «Феррари». Тогда Михаэль Шумахер почти вдвое опередил своего напарника Рубенса Баррикелло, Скудерия выиграла Кубок конструкторов, набрав 221 очков против 92 у «Уильямса».

По словам Бурти, Шумахеру приходилось работать упорнее, чем пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в прошлом году.

«Это было не так уж легко – такие у меня воспоминания. Помню, иногда Шумахеру приходилось прикладывать много усилий ради подобных достижений. Мне не кажется, что доминирование было таким, как у «Ред Булл» в 2023-м.

В обычных обстоятельствах [Ферстаппену] не приходилось прикладывать столько усилий, сколько, как я видел, временами прикладывал Шумахер. Я считаю, Ферстаппен доминировал больше», – заявил эксперт и комментатор в подкасте O Globo.

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3 комментария
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Ответ ilia rus
Один из немногих комментариев, без упоминания «Великого Алонсо». Респект!
Раз в год и палка стреляет. Алонсо решил сразу 1-го января сделать этот выстрел))
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Да что тут вообще сравнивать, совершенно разные эпохи Формулы-1. Во времена Шумахера были дозаправки, можно было выбирать множество разных тактик, сейчас все у всех одинаково. Раньше поломка болида Шумахера могла подарить победу какому-нибудь Оливье Панису, сейчас болиды практически не ломаются, у Ред Булл так вообще не ломаются. Сейчас интриги за победу НЕТ, каким-бы ты гениальным, быстрым, великолепным не был, ты не выиграешь гонку если не едешь на самой быстрой машине.
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Ответ Великий Алонсо
Да что тут вообще сравнивать, совершенно разные эпохи Формулы-1. Во времена Шумахера были дозаправки, можно было выбирать множество разных тактик, сейчас все у всех одинаково. Раньше поломка болида Шумахера могла подарить победу какому-нибудь Оливье Панису, сейчас болиды практически не ломаются, у Ред Булл так вообще не ломаются. Сейчас интриги за победу НЕТ, каким-бы ты гениальным, быстрым, великолепным не был, ты не выиграешь гонку если не едешь на самой быстрой машине.
Один из немногих комментариев, без упоминания «Великого Алонсо». Респект!
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