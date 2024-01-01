Экс-пилот «Ф-1» Бурти: «Феррари» Шумахера доминировала не так, как «Ред Булл» Ферстаппена, Михаэль прикладывал много усилий»

Бурти сравнил доминирование Шумахера и Ферстаппена.

Лучано Бурти выступал в «Формуле-1» за «Ягуар» и « » в 2000-2001 годах, а в 2002-м был тест-гонщиком « ». Тогда Михаэль Шумахер почти вдвое опередил своего напарника , Скудерия выиграла Кубок конструкторов, набрав 221 очков против 92 у « ».

По словам Бурти, приходилось работать упорнее, чем пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в прошлом году.

«Это было не так уж легко – такие у меня воспоминания. Помню, иногда Шумахеру приходилось прикладывать много усилий ради подобных достижений. Мне не кажется, что доминирование было таким, как у «Ред Булл» в 2023-м.

В обычных обстоятельствах [Ферстаппену] не приходилось прикладывать столько усилий, сколько, как я видел, временами прикладывал Шумахер. Я считаю, Ферстаппен доминировал больше», – заявил эксперт и комментатор в подкасте O Globo.

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