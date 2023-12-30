Рону Деннису присвоили рыцарское звание

Теги Макларен Рон Деннис Формула-1 Авто

Бывший босс «Макларена» Рон Деннис стал рыцарем.

76-летний британец попал в новогодний список от короля Карла III за благотворительность.

Деннис работал в «Макларене» с 1980 года и окончательно покинул команду в 2017-м. Под руководством Рона команда выиграла семь Кубков конструкторов и девять личных титулов в «Формуле-1».

Журналист Бишоп о том, как Алонсо злил Денниса поеданием персика: «Фернандо знал, насколько Рону отвратительно употребление сочных фруктов без ножа и вилки»

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