Том Коронель: «Пока Ферстаппен гоняется, остальные будут просто заполнять пелотон. «Ред Булл» – хорошая машина, но не лучшая»

Коронель высказался о непревзойденном статусе Ферстаппена.

Нидерландский эксперт и гонщик Том Корнель считает, что пилот «Ред Булл» не оставит своим соперникам шансов до конца своей карьеры в «Формуле-1».

«Подводя итоги для Макса Ферстаппена, могу лишь сказать: это его лучший сезон в жизни. 19 побед, просто безумие. «Ред Булл» – хорошая машина, но, на мой взгляд, не лучшая на решетке, иначе почти всегда финишировал бы вторым.

Макс получил болид и развил его таким образом, чтобы он позволял делать нечто особенное. В итоге « » в целом выросла – как на трассе, на и за ее пределами.

Макс – не маркетинговая кукла, здесь нет полутонов. Он самый чистокровный гонщик. Мне просто интересно, когда господин Ферстаппен остановится? Я искренне считаю, что лишь тогда, когда он закончит гоняться. Пока Макс гоняется, пока он в списке участников, все остальные будут просто заполнять пелотон.

Я бы ни за что не подумал, что он добьется такого прогресса – и тем не менее. Это означает, что и в следующем сезоне все будет так же, если не произойдет что-то неожиданное. Может, если «Мерседес» создаст чудо-машину лучше, чем у « » – только в этом случае появится интрига», – поделился аналитикой Корнель.

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