Эдриан Ньюи: «В 2010-м у «Ред Булл» было такое же преимущество по скорости, как в 2023-м, пожалуй, но подводила надежность»

Ньюи выделил свои машины «Формулы-1», о которых ему приятно вспоминать.

В 2023 году творение принесло «Ред Булл» рекордную 21 победу в 22 гонках. Тем не менее, конструктор затруднился с ответом на вопрос, получил ли он наибольшее удовлетворение в своей карьере от успехов RB19.

«Не знаю, честно. Судить только по результатам – немного поверхностный подход.

Я повидал многие эпохи. В 1990-х [в « »] была машина с активной подвеской, мы раздвигали пределы возможного с новой технологией – особенно это касается болида-1993. В « » было довольно приятно продемонстрировать, что я могу перейти в другую команду и по-прежнему давать результат.

Первый титул с «Ред Булл» в 2010-м после того, как мы оказались так близки в 2009-м – это было здорово. Пожалуй, в 2010-м у нас было такое же преимущество по скорости, как в этом сезоне, но подводила надежность.

[Увеличение отрыва в 2023 году] удивило меня. Мы вовсе не ожидали такой уровень превосходства над соперниками на большинстве автодромов в этом году», – сказал глава конструкторского бюро « ».

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