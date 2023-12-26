Эдриан Ньюи: «С чего мне захочется уйти из «Ред Булл», в развитии которого я участвую с самого начала?»
Ньюи не планирует покидать «Ред Булл» в обозримом будущем.
65-летний Эдриан Ньюи сообщил, что по-прежнему получает удовольствие от работы во главе конструкторского бюро «Ред Булл», где трудится с 2006 года.
«Безусловно.
Когда я приходил в «Уильямс» и «Макларен», это были прекрасные команды, которые выигрывали гонки и титулы задолго до меня. С точки зрения инфраструктуры практически все было, так что я просто пытался внести свой вклад в конструкторском плане.
Если же говорить о «Ред Булл», я пошел на определенный риск, но хотел участвовать в развитии команды с первых шагов – поэтому и присоединился.
Я был вовлечен с самого начала вместе с Кристианом [Хорнером] и Гельмутом [Марко], мы развивали команду – с чего мне захочется уйти?» – заявил специалист.
Ньюи сообщил, что был близок к уходу из «Ред Булл» в 2014 году, когда команда страдала от неудачной силовой установки «Рено»:
«Тогда причины были совершенно другими. Все просто: двигатель не работал, и такое, разумеется, случается. Я просто не видел большого желания исправить ситуацию со стороны топ-менеджмента производителя – не со стороны ребят [на базе], а со стороны высшего руководства.
Для титулов нужны три ключевые составляющие: пилот, шасси и мотор. Если одно из звеньев слабое, ты не победишь».
Творец болидов Ферстаппена – последний рок-н-рольщик «Ф-1»! До сих пор чертит на доске, а не в компе
Кристиан Хорнер рассказал о сорвавшемся переходе Ньюи: «В «Феррари» очень настойчиво добивались согласия Эдриана, обещая ему весь мир»
Согласен, в ред булл именно так.
Исключение: мерседес и без крутого пилота на самовозке брал титулы, разве что Росберг был светлым пятном.