Эдриан Ньюи: «С чего мне захочется уйти из «Ред Булл», в развитии которого я участвую с самого начала?»

Ньюи не планирует покидать «Ред Булл» в обозримом будущем.

65-летний сообщил, что по-прежнему получает удовольствие от работы во главе конструкторского бюро «Ред Булл», где трудится с 2006 года.

«Безусловно.

Когда я приходил в « » и « », это были прекрасные команды, которые выигрывали гонки и титулы задолго до меня. С точки зрения инфраструктуры практически все было, так что я просто пытался внести свой вклад в конструкторском плане.

Если же говорить о « », я пошел на определенный риск, но хотел участвовать в развитии команды с первых шагов – поэтому и присоединился.

Я был вовлечен с самого начала вместе с Кристианом [Хорнером] и Гельмутом [Марко], мы развивали команду – с чего мне захочется уйти?» – заявил специалист.

Ньюи сообщил, что был близок к уходу из «Ред Булл» в 2014 году, когда команда страдала от неудачной силовой установки « »:

«Тогда причины были совершенно другими. Все просто: двигатель не работал, и такое, разумеется, случается. Я просто не видел большого желания исправить ситуацию со стороны топ-менеджмента производителя – не со стороны ребят [на базе], а со стороны высшего руководства.

Для титулов нужны три ключевые составляющие: пилот, шасси и мотор. Если одно из звеньев слабое, ты не победишь».

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