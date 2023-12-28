«Ред Булл» провалил первый крэш-тест облегченного болида-2024 (It.motorsport)

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Авто

«Ред Булл» пока не удалось безопасно снизить массу машины на сезон-2024.

По информации It.motorsport.com, чемпионы «Формулы-1» провалили первый крэш-тест ФИА. «Ред Булл» 2024 года RB20 не выдержал лобовое столкновение.

Как сообщает итальянское издание, команда пыталась снизить массу машины, поскольку автомобиль 2023 года все еще весил больше минимально допустимых 798 килограммов. Предполагается, что конструкторы разрабатывали укороченный или полый носовой обтекатель.

«Ред Булл» должен показать болид в районе 10 февраля, хотя точная дата презентации пока не определена.

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График презентаций болидов «Формулы-1» 2024 года

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